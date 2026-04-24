Kraje arabskie domagają się od Izraela ochrony miejsc świętych Jerozolimy

We wspólnym oświadczeniu wydanym 23 kwietnia ministrowie spraw zagranicznych Jordanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indonezji, Pakistanu, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Kataru i Egiptu stwierdzili, że miejsca święte w Jerozolimie muszą być chronione, a ich status zachowany – poinformowała jordańska państwowa agencja prasowa Petra.

Sygnatariusze potępili między innymi zachowanie radykalnych Żydów, którzy pod ochroną izraelskiej policji wielokrotnie, prowokacyjnie wkraczali na teren Haram asz-Szarif (Wzgórza Świątynnego) i wznosili izraelskie flagi. Stwierdzili, że jest to niedopuszczalna prowokacja wobec muzułmanów na całym świecie i narusza świętość Jerozolimy.

Rozwiązanie dwupaństwowe zagrożone

Ministrowie spraw zagranicznych Jordanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indonezji, Pakistanu, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Kataru i Egiptu ostro skrytykowali również budowę izraelskich osiedli na okupowanych terytoriach palestyńskich oraz narastającą przemoc radykalnych osadników izraelskich wobec Palestyńczyków. Zażądali pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Ich zdaniem działania te stanowią systematyczne ataki na zdolność przetrwania państwa palestyńskiego oraz przeszkodę w realizacji rozwiązania na zasadzie dwóch państw.

Sygnatariusze oświadczenia wezwali społeczność międzynarodową do wywarcia presji na Izrael w celu zmiany kursu. Jak wskazali, potrzebne są jasne i zdecydowane środki międzynarodowe, aby powstrzymać łamanie prawa międzynarodowego przez Izrael i pomóc Palestyńczykom w osiągnięciu ich uzasadnionych praw, w szczególności prawa do samostanowienia i utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego w granicach z 4 czerwca 1967 r., ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie.

