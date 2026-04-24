Prezydent dokonał zmian w BBN. Gen. Kowalski w nowej roli

BBN poinformowało w komunikacie zamieszczonym w piątek (24 kwietnia), że prezydent zwolnił Cenckiewicza ze stanowiska szefa Biura i jednocześnie powierzył kierowanie BBN gen. Kowalskiemu, dotychczasowemu wiceszefowi Biura.

Gen. Kowalski jest byłym szefem Służby Wywiadu Wojskowego (SWW) i Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SWW). Uczestniczył w pracach nad likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych (WSI). Pracował także w komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Służył w kontrwywiadzie Urzędu Ochrony Państwa (UOP) i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Opublikował szereg artykułów prasowych i książek poświęconych tematyce służb specjalnych, a także otrucia ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, którego Kowalski był członkiem. Obecnie należy do Domowego Kościoła i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Według komunikatu BBN, gen. Kowalski będzie pełnił obowiązki do czasu wyznaczenia nowego szefa Biura.

Zmiany w BBN. Kowalski za Cenckiewicza

Sławomir Cenckiewicz był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego od sierpnia 2025 r. Wcześniej kierował m.in. Wojskowym Biurem Historycznym, był także członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Jest historykiem czasów najnowszych, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, a także specjalistą w dziedzinie służb specjalnych.

Wiosną 2023 r. stanął na czele komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, potocznie nazywanej "lex Tusk". Mniej więcej w tym samym czasie współtworzył z dziennikarzem TVP Michałem Rachoniem serial dokumentalny "Reset", w którym ujawniono nieznane dokumenty i informacje na temat polsko-rosyjskiego resetu z lat 2007-2015.

W listopadzie 2023 r., po zmianie władzy w Polsce, Sejm odwołał członków komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Tego samego dnia komisja ogłosiła tzw. raport cząstkowy, w którym znalazły się rekomendacje, aby Donald Tusk, Jacek Cichocki, Bogdan Klich, Tomasz Siemoniak i Bartłomiej Sienkiewicz nie pełnili funkcji publicznych odpowiadających za bezpieczeństwo państwa.

Cenckiewicz po odejściu z BBN będzie przewodniczącym prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa i Obronności, o czym poinformował w czwartek (23 kwietnia) na konferencji prasowej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Czytaj też:

Doniesienia ws. odejścia Cenckiewicza. "Absolutnie dementuję"Czytaj też:

Rezygnacja Cenckiewicza. "Trzech ministrów zawiązało sojusz przeciwko niemu"