Morawiecki na EKG. Szef portalu Zero: Był niczym gwiazda rock and rolla

Dobiegł końca 18. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. To największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestniczyło w nim ponad 15 tysięcy osób. Tegoroczna impreza odbywała się pod hasłem "Siła dialogu".

W trzydniowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele polityki, biznesu oraz nauki. Rozmowy skupiały się wokół obronności, bezpieczeństwa i nowych technologii.

"Morawiecki niczym gwiazda rock and rolla"

– Kończy się Europejski Kongres Gospodarczy, chyba obecnie największa impreza gospodarcza w Polsce. 16 tysięcy ludzi. Ogólnie tam jest dużo polityków. Wczoraj był między innymi Mateusz Morawiecki. (…) Co jest istotne, widziałem, gdy korytarzem przechodził Krzysztof Gawkowski, wicepremier. Przed nim szedł funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, za nim szły dwie osoby, których nie znam. I przez długi korytarz jedna, może dwie osoby zaczepiły Gawkowskiego – relacjonował w piątek w audycji "Zero dyskusji" w Kanale Zero Patryk Słowik.

– Tym samym korytarzem przechodził, 15 minut później, Mateusz Morawiecki. Był niczym gwiazda rock and rolla. Ludzie, przedstawiciele biznesu, administracji publicznej, podchodzili do niego, zagadywali, robili sobie zdjęcia. Na ściance spędził chyba pół godziny – kontynuował.

– Gdy patrzyłem na innych polityków, którzy często są zapraszani do mediów, to oni często podpierali ściany. Biznes nie był nimi zainteresowany. Byli politycy, którzy poszukiwali dziennikarzy, których znali, przy stolikach, żeby podejść, zjeść tego kotleta w czyimś towarzystwie, a nie samemu. Morawiecki nie miał tego kłopotu. On miał kłopot, jak wyjść, tylu ludzi do niego podchodziło, takim zainteresowaniem się cieszył – mówił redaktor naczelny portalu Zero. – Na tyle, na ile kojarzę, Mateusz Morawiecki nie cieszył się tak dużym zainteresowaniem od czasu, kiedy był premierem – dodał.

Czytaj też:

