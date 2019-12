Puchar Świata w skokach narciarskich: Piękna wygrana Kamila Stocha

W pierwszej serii Stoch pokazał, na co go stać. W pięknym stylu uzyskał 138 metrów i 57 punktów za styl, co dało mu prowadzenie. Kolejni zawodnicy nie byli w stanie mu dorównać - nawet najlepsi skoczkowie tego sezonu.

Po pierwszej serii zadowolony może być też Piotr Żyła, który zdobył ósme miejsce i tylko cztery punkty mniej, niż Karl Geiger, który zajął trzecią pozycję ze skokiem na 135 metrów. Austriak Stefan Kraft skoczył na długość 137,5 metra.

W niedzielę kolejny indywidualny konkurs Pucharu Świata w Engelbergu. Start kwalifikacji zaplanowano na 13:30, a pierwszej serii konkursowej na 15:00.