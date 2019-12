Można się spodziewać wygranej Trumpa

Maciej Pieczyński: Donald Trump "na 100 proc. nie będzie kandydatem Republikanów" w wyborach prezydenckich w 2020 r. Tak twierdzi Anthony Scaramucci, były rzecznik prezydenta USA. Czy można wierzyć w te słowa?

Prof. Marek Jan Chodakiewicz: Wydaje mi się, że Trump będzie kandydatem republikanów. Trudno brać poważnie Scaramucciego. Jest to były kumpel Trumpa, multimilioner, który skompromitował się prawie natychmiast, jak zaczął pracować w Białym Domu jako szef od komunikacji. Został wyrzucony. I od tej pory popisuje się, plując na swego byłego kolegę i szefa. Inaczej przecież nikt by nie słuchał, co mówi Scaramucci.