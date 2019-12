"To wywołało irytację". "Rz" o napięciu w obozie władzy

Ustawa dyscyplinująca sędziów w ekspresowym tempie przeszła przez Sejm. Pracom nad projektem w komisji towarzyszyły ogromne emocje. Głośno było o niej także za sprawą nieobecności na głosowaniu w Sejmie kilkudziesięciu posłów opozycji, co pozwoliło na przyjęcie projektu. Już wkróce zajmie się nim Senat. Tymczasem, jak informuje "Rzeczpospolita", zgody co do kształtu ustawy nie ma w samej Zjednoczonej Prawicy.

Autor artykułu Michał Kolanko wskazuje, że kilka poprawek złożonych podczas prac sejmowej komisji sprawiedliwości "wyszło poza ustalenia w ramach Zjednoczonej Prawicy". Chodzi o te dotyczące zwiększenia kompetencji nowych izb Sądu Najwyższego. Rozmówca gazety z Porozumienia podkreśla, że wywołało to irytację jego środowiska.

Informatorzy "Rz" z partii Gowina twierdzą, że mimo wszystko poprą ustawę, jeśli ta zostanie zaakceptowana przez Senat. Wskazują jednocześnie, że są gotowi na wprowadzenie poprawek. Czy Senat będzie wprowadzał poprawki? Scenariusz ten zdaje się jednak mało realny. – To niemożliwe. Wszystko wskazuje na to, że Senat odrzuci ją w całości – przyznaje znający szczegóły sytuacji rozmówca gazety z Platformy Obywatelskiej. Sejm będzie wtedy głosował wprost: za lub przeciwko senackiemu odrzuceniu ustawy.