Poseł PiS: Skieruję wniosek o ukaranie posła Józefaciuka

W czwartek w Sejmie posłowie zajmowali się obywatelskim projektem ustawy "W obronie chrześcijan". Ma on na celu ochronę nie tylko chrześcijan, ale przedstawicieli wszystkich wyznań i religii.

Projekt zakłada dodanie do Kodeksu karnego art. 27 a, a także modyfikację art. 195 i 196. Wprowadzenie art. 27 a do Kodeksu karnego uzasadnia się koniecznością zapewnienia ochrony wolności uzewnętrzniania własnych wierzeń religijnych oraz opartych na wierzeniach poglądów etycznych, moralnych oraz społecznych. Zmiany w art. 195 ustawy karnej zmierzają do skuteczniejszego ścigania i karania sprawców zakłócania obrzędów żałobnych i nabożeństw. Przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych i zakłócania ceremonii związanych z wiarą są bowiem w ocenie wnioskodawców nieprecyzyjne i rozmywają odpowiedzialność, a ponadto nie uwzględniają pewnych zachowań.

W trakcie dyskusji głos zabrał poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk. Kontrowersyjny polityk użył osobliwego porównania, które nie spodobało się prowadzącemu obrady wicemarszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu.

– Religia jest jak pewien męski organ. Jest całkiem w porządku, gdy ktoś go ma i jest z niego dumny. Ale jeśli ktoś wyciąga go na zewnątrz i macha nim przed nosem, to już mamy pewien problem – stwierdził Józefaciuk, na co Czarzasty, po chwili ciszy, powiedział: – Marne to było.

Poseł PiS Jan Mosiński zauważył, że Marcin Józefaciuk "pozwolił sobie na bardzo nieelegancki, wręcz chamski »wywód«", a także obraził miliony katolików oraz wyznawców innych religii w Polsce.

– Są pewne granice takiej bezczelnej debaty, głupich wypowiedzi, które były już udziałem pana posła Józefaciuka. Myślałem, że to jakieś wybryki, pierwsza kadencja, wiadomo, może chciał popisać się przed kimś. Ale jest to zbyt bolesne, mnie jako katolika bardzo mocno obraziło – oznajmił Mosiński w rozmowie z portalem wPolityce.pl. – Dlatego w poniedziałek skieruję wniosek o ukaranie pana posła Józefaciuka do Komisji Etyki Poselskiej – zapowiedział.

