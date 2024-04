Czego uczy nas świętość Jana Pawła II? Kard. Comastri odpowiada

Emerytowany archiprezbiter bazyliki watykańskiej w homilii podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra z okazji obchodów 10. rocznicy kanonizacji papieża Polaka starał się odpowiedzieć na pytanie: Czego uczy nas świętość Jana Pawła II, niezwykłego ucznia Jezusa w XX wieku?

Hierarcha nawiązał do dnia pogrzebu Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 r. na Placu Świętego Piotra, wspominając księgę Ewangelii, której strony zaczął przewracać wiatr. – W tym momencie wszyscy zadaliśmy sobie pytanie: Kim był Jan Paweł II? Dlaczego tak bardzo go kochaliśmy? – powiedział kardynał i dodał: – Niewidzialna ręka przewracająca Ewangeliarz zdawała się mówić nam: "odpowiedź jest w Ewangelii!".

Czego uczy nas świętość Jana Pawła II?

Kard. Comastri przywołał słowa Jana Pawła II: "Święci nie proszą nas, abyśmy ich oklaskiwali, ale abyśmy ich naśladowali". I dodał: – Musimy postawić sobie pytanie: Czego uczy nas świętość tego niezwykłego ucznia Jezusa w XX wieku?

Charakteryzując osobę Jana Pawła II kardynał zaznaczył, że "był człowiekiem odważnym w epoce wielkich lęków; był człowiekiem zdecydowanym i konsekwentnym. W epoce kompromisów i programowego niezdecydowania". Jan Paweł II odważnie bronił pokoju, gdy wiały wichry wojny. Czasami wydawał się prorokiem przemawiającym na pustyni obojętności. – Jednak Jan Paweł II nie ulegał zniechęceniu, ale nieustannie mówił to, co Duch Jezusa sugerował mu w sanktuarium sumienia. Papież Franciszek kontynuuje dziś to serdeczne i niewysłuchane wołanie o pokój – mówił kard. Comastri, przypominając pokojowe inicjatywy Jana Pawła II dotyczące konfliktu w Zatoce Perskiej.

– Jana Pawła II nie słuchano, ale historia udowadnia, że miał rację: dziś bardziej niż wczoraj – podkreślił kard. Comastri. Zwrócił uwagę, że w tamtym czasie ten język był absolutnie wbrew dominującym nurtom. – Ale Jan Paweł II wielokrotnie nie lękał się niepopularności, by pozostać niezłomnie wiernym swojemu zadaniu jako sługa prawdy: tej prawdy, którą Jezus przekazał Kościołowi, a w szczególności temu, którego nazwał "opoką" – oznajmił kardynał.

Kard. Comastri ocenił, że za kilka lat lub dziesięcioleci będziemy w stanie lepiej docenić pracę wykonaną przez Jana Pawła II, aby odbudować znaczenie rodziny w zaćmieniu inteligencji naszych współczesnych. Przypomniał słowa jednego z największych hiszpańskich pisarzy XX wieku, Miguela De Unamuno, który powiedział: "Agonia rodziny jest agonią chrześcijaństwa".

