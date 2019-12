Grał w "Ekstradycji", "M jak miłość" i "Klanie". Nie żyje znany aktor

"Nieobliczalne konsekwencje". Hołownia określił się ws. aborcji

Jeszcze niedawno mówił, że aborcja to zawsze zabójstwo i z pełnym przekonaniem podniósłby rękę za ustawą całkowicie zakazującą przerywania ciąży. Co dziś ma na ten temat do powiedzenia Szymon Hołownia - kandydat na prezydenta RP?