Rosyjski gaz w UE. Zapadła ostateczna decyzja

Zakaz importu rosyjskiego gazu ma wejść w życie najpóźniej od 1 listopada 2027 r. Państwa członkowskie postanowiły również wprowadzić okres przejściowy dla istniejących umów na jego dostawy. Należy zauważyć, że takie działanie ograniczy wpływ na ceny i rynki.

W przypadku dostaw gazu LNG import ma zostać zakazany od 1 stycznia 2027 r. Z kolei gaz dostarczany rurociągami przestanie płynąć od 1 listopada 2027 roku. Nieprzestrzeganie nowych przepisów może skutkować karami pieniężnymi w wysokości co najmniej 2,5 mln euro dla osób fizycznych, 40 mln euro dla firm, co najmniej 3,5 proc. globalnego rocznego obrotu firmy lub 300 proc. przewidywanego wolumenu transakcji.

Unia Europejska zostawiła jednak furtkę w przepisach, które przewidują, że w przypadku realnego zagrożenia dostaw gazu do jednego z państw członkowskich możliwe będzie uchylenie zakazu na okres czterech tygodni.

Warto wskazać, że dwa kraje – Węgry i Słowacja – były przeciwko zakazowy, zostały jednak przegłosowane.

Koniec rosyjskiego gazu w UE

W połowie grudnia Parlament Europejski zagłosował za wycofaniem się Unii Europejskiej z importu gazu ziemnego z Rosji. 500 europosłów opowiedziało się za całkowitym zakazem importu, 120 było przeciw, a 32 wstrzymało się od głosu.

Rozporządzenie, które zostało wynegocjowane przez duńską prezydencję w Radzie UE, jest częścią unijnego planu zwiększenia niezależności energetycznej. Rosyjski LNG ma zostać całkowicie wycofany z UE do końca grudnia 2026 r.

Chociaż Unia Europejska zmniejszyła swoją zależność od Rosji na rynku energetycznym o około 90 proc. od 2022 r., w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2025 r. importowała z Rosji ropę i gaz za 11 mld euro więcej niż w tym samym okresie 2024 r. – wynika z danych Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA), na które powołała się agencja Reutera.

