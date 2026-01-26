Nawrocki wskazuje: Dowód na to, jak wychodzić z rosyjskiej strefy wpływów

W poniedziałek oficjalną wizytę w Polsce składa prezydent Mołdawii Maia Sandu. – Mołdawia jest dowodem na to, jak wychodzić z rosyjskiej strefy wpływów. Mołdawia może liczyć na wsparcie Polski w tym procesie. Mimo że wielu ekspertów nie wróżyło zwycięstwa, Mołdawii udało się obronić demokrację. Dzisiaj na naszych oczach Mołdawia staje się w istocie przykładem dla wielu państw na świecie, jak można wydostawać się z rosyjskiej strefy wpływów – powiedział podczas oświadczenia dla mediów prezydent Karol Nawrocki.

– Polska konsekwentnie okazuje Mołdawii wsparcie w wielu sektorach i to się nie zmieni. Dziś mówiliśmy o pamięci, historii. Polska staje się niejako wzorem, za sprawą m.in. Instytutu Pamięci Narodowej, jak prowadzić suwerenną narrację historyczną i jak mówić prawdę o sowieckich zbrodniach i mechanizmach, które w XXI wieku są częścią Federacji Rosyjskiej – zaznaczył.

Prezydent Nawrocki zapewnia o wsparciu

– Wspieramy Mołdawię w drodze do Unii Europejskiej. Ten długi bój o oderwanie się od rosyjskiej strefy wpływów ma nasze pełne wsparcie. Wiele czasu poświęciliśmy z panią prezydent również dyskusji na temat współpracy ekonomicznej, gospodarczej. Jest pole do jej pogłębienia – mówił Nawrocki.

Rozmowy dotyczyły także kwestii bezpieczeństwa. – Dyskutowaliśmy o największym sojuszniku Polski w zakresie bezpieczeństwa, czyli Stanach Zjednoczonych. Ten transatlantycki sojusz pomiędzy państwami europejskimi, pomiędzy Polską i USA jest gwarancją pokoju i bezpieczeństwa w całej Europie. O tym także dyskutowaliśmy z panią prezydent, dochodząc do wniosku, że Stany Zjednoczone są jednym z gwarantów bezpieczeństwa w całym regionie – przekazał.

Prezydent poinformował też, że podjął decyzję w sprawie wysłania do Mołdawii misji gospodarczej oraz misji dotyczącej pamięci narodowej i historii. – Aby rozmawiać z jednej strony o pamięci historycznej, historii, rozwoju instytucji, które mówią prawdę w zakresie edukacji i prawdę o sowieckiej istocie totalitaryzmu, a z drugiej strony będą dyskutowały o rozwoju relacji gospodarczych i ekonomicznych – wyjaśnił.

Czytaj też:

Najnowszy ranking zaufania do polityków. Kto zyskuje, a kto traci?Czytaj też:

Nawrocki o słowach Trumpa. "Jestem przekonany, że nie myślał o Polsce"