"Nie odbyły się w przyjaznej atmosferze". Kreml podsumował rozmowy w Abu Zabi

Spotkania, które miały miejsce w piątek i sobotę, zostały pozytywnie ocenione przez stronę rosyjską. Jak poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, negocjacje mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu. Pieskow podkreślił, że choć rozmowy nie przebiegały w przyjaznej atmosferze, to na obecnym etapie było to mało prawdopodobne. Zaznaczył jednocześnie, że jeśli strony chcą osiągnąć postęp, konieczne jest prowadzenie konstruktywnego dialogu.

Rosja wskazuje kluczowy temat rozmów

Rzecznik Kremla zwrócił uwagę, że dla Rosji szczególnie istotne pozostają kwestie terytorialne. Jak zaznaczył, stanowisko Moskwy w tym zakresie jest kluczowe. Rosja domaga się opuszczenia przez ukraińskie jednostki wojskowe całego obszaru Donbasu, obejmującego obwody doniecki i ługański. Dmitrij Pieskow poinformował, że rozmowy w formule Rosja–USA–Ukraina mają zostać wznowione w przyszłym tygodniu. Dodał również, że na razie nie są planowane rozmowy telefoniczne pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem, choć podobno taka rozmowa mogłaby zostać zorganizowana w dowolnym momencie.

Pieskow odniósł się także do ubiegłotygodniowego spotkania Putina ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve’em Witkoffem. Według rzecznika Kremla rozmowa ta była ważna, ponieważ po jej zakończeniu grupy robocze uczestniczące w negocjacjach w Abu Zabi otrzymały konkretne instrukcje dotyczące dalszych działań.

Zełenski i Witkoff o konstruktywnym przebiegu rozmów

Pozytywnie o rozmowach wypowiedział się również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Z kolei Steve Witkoff, który uczestniczył w negocjacjach wraz m.in. z Jaredem Kushnerem, określił spotkania jako "bardzo konstruktywne" i zapowiedział ich kontynuację w kolejnym tygodniu. Z kolei pragnący zachować anonimowość amerykański urzędnik przekazał, że rozmowy pokojowe w Abu Zabi przebiegły w dobrej atmosferze, a strony rosyjska i ukraińska wyraziły chęć ich kontynuowania. Nie ma konkretnych porozumień, ale poczyniony został kolejny krok ku ewentualnemu zakończeniu konfliktu zbrojnego.

– W sali negocjacyjnej panowała atmosfera wzajemnego szacunku między stronami, ponieważ naprawdę chciały one znaleźć rozwiązanie – powiedział amerykańskiej agencji prasowej Reutera amerykański urzędnik, zastrzegający sobie anonimowość. W jego opinii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przywódcy Rosji Władimira Putina jest coraz bliżej. – Doszliśmy do bardzo szczegółowych ustaleń – przekazał.

Czytaj też:

Trójstronne rozmowy w ZEA. Zełenski: Rosja musi być gotowa zakończyć wojnę