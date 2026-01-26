Zielona rewolucja w ogrodnictwie. UE chce zabronić plastikowych doniczek

Jak zapowiada Komisja Europejska, plastikowe doniczki mają być stopniowo wycofywane z obrotu do 2030 roku, po zakwalifikowaniu ich jako jednorazowe opakowania.

Nowe przepisy UE dotyczące plastiku i opakowań

Aktualne regulacje UE w zakresie ograniczania plastiku obejmują m.in. Dyrektywę (EU) 2019/904 w sprawie plastiku jednorazowego użytku (SUPD). Nakłada ona obowiązek zakazu wprowadzania na rynek niektórych produktów z tworzyw sztucznych, w tym sztućców, słomek, talerzy, rozpuszczalnych pojemników na żywność oraz produktów z oksy-degradowalnego plastiku.

Ponadto Unia Europejska uchwaliła rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), które ma wejść w życie od 12 sierpnia 2026 roku. Nowe reguły przewidują m.in. stopniowe ograniczanie opakowań jednorazowych oraz zwiększanie udziału opakowań nadających się do ponownego użycia. Zgodnie z PPWR do 2030 roku co najmniej 10 proc. opakowań zbiorczych musi nadawać się do ponownego użycia, a do 2040 roku ten cel wzrośnie do 25 proc.

Zmiany w ramach tzw. zielonego ładu

Zmiany te są częścią szerszej polityki UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, mającej na celu ograniczenie ilości tworzyw sztucznych trafiających do środowiska oraz wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym. Wprowadzane regulacje dotyczą m.in. zwiększania recyklingu, ograniczenia plastiku jednorazowego użytku oraz nakładania obowiązków rozszerzonej odpowiedzialności producentów (EPR).

Przykładowo, obecne przepisy zakazują wprowadzania na rynek wszystkich produktów z plastiku oksodegradowalnego oraz niektórych pojemników z ekspandowanego polistyrenu (EPS) używanych w opakowaniach żywności. W ramach PPWR od 1 stycznia 2030 roku wprowadzone zostaną także zakazy dotyczące niektórych formatów jednorazowych opakowań plastikowych dla świeżych owoców i warzyw.

W świetle tych zmian plastikowe doniczki – klasyczne pojemniki jednorazowe używane w handlu detalicznym roślinami – mogą zostać objęte nowymi zasadami ograniczającymi ich obrót. Komisja Europejska wskazuje, że doniczki te mają być w przyszłości traktowane jak opakowania jednorazowe, co oznacza stopniowe wycofywanie ich z rynku do 2030 roku.