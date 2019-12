"Fakt": Jest akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Bieniukowi

– Jeszcze dziś skierowany do sądu zostanie akt oskarżenia w tej sprawie – powiedziała "Faktowi" prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. – Zarzuty nie zostały zmienione, dotyczą udzielenia narkotyków, za co górna granica kary to 3 lata więzienia. W toku postępowania nie znaleziono dowodów mogących świadczyć o popełnieniu innych przestępstw, w tym tych o charakterze seksualnym – dodała.

Skandal z udziałem Jarosława Bieniuka wybuchł w kwietniu. Modelka Sylwia Sz. oskarżyła piłkarza o gwałt. Do zdarzenia miało dojść - według jej relacji - w nocy z 12 na 13 kwietnia w sopockim hotelu, w którym razem imprezowali.

– Jarek zakleił mi buzię taśmą. Byłam związana. Wyrywał mi włosy, gwałcił mnie – wyjaśniała w rozmowie z "Faktem" Sylwia Sz.

Sportowiec od początku podtrzymywał, że jest niewinny. Nie przyznawał się do gwałtu, ani do podania modelce narkotyków. Wyniki badań krwi obojga nie pozostawiły jednak złudzeń i to właśnie za "udzielenie narkotyków innej osobie" Bieniuk stanie przed sądem.