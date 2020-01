Dawid Kubacki trzeci w Garmisch-Partenkirchen

W TCS obowiązuje system KO - zawodnicy rywalizują w 25 parach, do serii finałowej awansują zwycięzcy plus pięciu najlepszych przegranych, tzw. lucky losers.

Jako pierwszy z Polaków skakał Maciej Kot. Jednak 128 metrów nie wystarczyło, aby wygrać w parze. Przegrał także Stefan Hula, który skoczył 124,5 m. Lepiej było z pozostałą trójką Polaków. Piotr Żyła skoczył na odległość 133,5 m i choć swojej pary nie wygrał, to mógł się cieszyć z "lucky losers". Jeszcze lepiej skoczył Dawid Kubacki, któremu 137 metrów dało drugą pozycję. Z kolei Kamil Stoch poleciał na odległość 126,5 m., ale dało mu to dopiero 25. miejsce.

Stoch jednak nie odpuścił. W drugiej serii Polak skoczył na odległość 135 m, co na długo dało mu prowadzenie w konkursie. Ostatecznie trzykrotny mistrz olimpijski zajął 19. lokatę. Drugi skok miał za to słabszy Piotr Żyła, który ukończył konkurs na 15 miejscu. Do końca walczył za to Dawid Kubacki, który pofrunął 139,5 m, co dało mu trzecie miejsce w konkursie.