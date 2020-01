"Jedyne co może, to poprosić, by prezes pozwolił mu wymienić kuwetę dla kota". Brudziński ostro o Tusku

"Kto wie, może przed nami też piękne lata dwudzieste? Życzę tego wszystkim bez wyjątku. Uśmiechnij się, Jarosławie, o północy - wzniosę wtedy toast też za twoje zdrowie. PS. Po raporcie Anodiny przerwałem urlop natychmiast, chociaż też kocham narty" – napisał w Sylwestra na Twitterze Donald Tusk.

Jego wpis skomentował dziś w programie "Jedziemy" na antenie TVP Info były szef MSWiA Joachim Brudziński. Polityk nie szczędził byłemu premierowi ostrych słów. – Jedyne co Tusk może zrobić w relacji do Jarosława Kaczyńskiego, to poprosić, by prezes pozwolił mu wymienić kuwetę dla kota – powiedział Brudziński. Jak ocenił, złośliwe komentarze Tuska są na bardzo niskim poziomie. Wskazywał, że "od czasu jak został zmuszony, aby tę swoja białą chabetę, na której miał tutaj przyjechać jako zbawca, wystawić na sprzedaż, jest tylko takim wredkiem, który funkcjonując w przestrzeni publicznej stara się szarpać Jarosława Kaczyńskiego za nogawkę".