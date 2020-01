Groźny wirus w Polsce. Tysiące zwierząt straci życie

Ptasia grypa dotarła do Polski. Odmiana H5N8 jeszcze u nas nie występowała. Do tej pory przez wirus mogło już paść nawet do 40 tysięcy ptaków, a zagazowanych ma zostać kilkadziesiąt tysięcy kolejnych.

Paweł Piotrowski, Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie, przekazał, że H5N8 jest niezwykle niebezpieczny dla ptaków, aczkolwiek posiada niski potencjał przenoszenia się na człowieka. Do tej pory przez wirus mogło już paść nawet do 40 tysięcy ptaków. To jednak nie koniec. Bardzo możliwe, że trzeba będzie uśmiercić kolejne tysiące zwierząt. – Konieczne będzie zagazowanie nawet 60 tys. ptaków. Dotyczy to również gospodarstw, gdzie ogniska choroby się nie pojawiły, ale są dość blisko. Teren, gdzie są hodowle, jest otoczony stawami z dużą liczbą dzikiego ptactwa, a gospodarstwa są bardzo blisko siebie – stwierdził Piotrowski. "Cała miejscowość jest odcięta" W gminie Uścimów wirus zaatakował trzy fermy indyków, gdzie padło 25 tysięcy ptaków. W rejonach zagrożonych chorobą ograniczono transport. – Cała miejscowość jest odcięta, pozostali w niej jedynie mieszańcy i służby. Na razie mogę powiedzieć, że padłych ptaków jest więcej niż 25 tys. Jest jednak za wcześnie, by mówić, czy dokładnie jest np. 40 tys. Musimy to wszystko usunąć z kurników i policzyć – przekazał Piotrowski. Zgodnie z procedurami o sprawie natychmiast powiadomiono wszystkie kraje Unii Europejskiej. Ekspansja wirusa może oznaczać dla polskich przedsiębiorców wstrzymanie eksportu drobiu.