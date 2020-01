"Państwo z dykty". Decyzja prokuratury ws. pogróżek wobec dziennikarki "Do Rzeczy"

"Ty pie******a szmato", "je***y c**lu", "skaczysz jak ten śmieć je***y z gdańska", "uważaj jak będziesz przez pasy" – takie wiadomości (pisownia oryginalna) otrzymała w mediach społecznościowych Kamila Baranowska. Dziennikarka "Do Rzeczy" poinformowała o tym w październiku na Twitterze.

Sprawa została zgłoszona na policję. Dziś Baranowska przekazała informację jaką w tej sprawie otrzymała od prokuratury. "Dostałam odp.z prokuratury-umorzenie dochodzenia bez uzasadnienia (bo po co?) plus info o niewykryciu sprawcy" – napisała. Dziennikarka nie kryje oburzenia."Tak nasze państwo walczy z hejtem w praktyce" – dodała.

Do decyzji tej odniósł się na Twitterze inny dziennikarz "Do Rzeczy". "Państwo z dykty. Po najmniejszej linii oporu. Typek grozi pobiciem dziennikarce, a policja umarza sprawę; nie może wykryć, bo skasował konto na FB. Kpina. Rozumiem, że gdyby groził podlozeniem bomby to też byłby nieuchwytny, bo skasował konto? @MariuszCiarka @PK_GOV_PL Żenada!" – ocenił Wojciech Wybranowski.