Premier zachwycony Orszakiem Trzech Króli

"Cuda, cuda ogłaszają! Nie wiem czy jest bardziej inspirujące i rodzinne wydarzenie w Polsce niż Orszak Trzech Króli - Fundacja! Na moich Dzieciach zrobiło takie wrażenie, że nadal mnie pytają o symbolikę tego Święta i poszczególnych jego elementów. Chyba nie starczy nam dzisiaj wieczoru, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania" – pisze na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, który udział w Orszaku wziął z całą rodziną.

Warszawski Orszak wyruszył z Placu Zamkowego i przeszedł na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prowadzili go trzej królowie – Kacper, Melchior i Baltazar, symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Wymarsz Orszaku poprzedziła modlitwa Anioł Pański prowadzona przez metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Po niej odczytano fragment Ewangelii o wędrówce Trzech Mędrców za Gwiazdą Betlejemską. Przed wyruszeniem pochodu pokazano "taniec aniołów z szarfami" i "taniec chińskiego smoka". Stoczono też "zwycięską walkę z diabłami" oraz odbyła się "musztra Legionu Rzymskiego". W postacie biorące udział w orszaku wcieliły się dzieci z warszawskich szkół. Następnie barwny pochód przeszedł Krakowskim Przedmieściem na pl. Piłsudskiego. Przy Pałacu Prezydenckim do orszaku dołączył prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką.

W tym roku Orszakom towarzyszyło hasło "Cuda, cuda ogłaszają". To fragment refrenu kolędy "Dzisiaj w Betlejem". Organizatorzy wskazują, że to forma podziękowania za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii Polski – m. in. Cud Nad Wisłą, którego 100. rocznicę będziemy obchodzić w sierpniu.

W czasie Orszaku, w 56 miejscowościach, odbyła się publiczna zbiórka pieniędzy „Podaruj dzieciom wakacje”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Orszaki zorganizowano nie tylko na terenie Polski, ale także w 21 poza jej granicami.