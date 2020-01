"Sześciopak Schetyny, czyli sześć porażek z rzędu"

Pierwsza tura wyborów nowego przewodniczącego ma się odbyć 25 stycznia, zaś druga – jeśli byłaby potrzebna –8 lutego. W wyborach będą mieli prawo udziału wszyscy członkowie Platformy. Start zapowiedzieli w nich już: obecny wiceszef partii, zarazem szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, posłanka, była minister sportu Joanna Mucha, Bartosz Arłukowicz, Tomasz Siemoniak oraz senator, były minister kultury Bogdan Zdrojewski.

– Efektem tej demokracji w Platformie jest tzw. szcześciopak Schetyny. My go tak nazywamy, czyli sześć porażek z rzędu Platformy z PiS-em. U nas lider jest jeden i czy w PiS czy w obozie Zjednoczonej Prawicy i widzimy że jest to bardzo dla nas pozytywne – stwierdził Krzysztof Sobolewski w Radiu Plus.

Kaczyński pozostanie szefem PiS?

Sobolewski został również zapytany, jak sytuacja wygląda w Prawie i Sprawiedliwości oraz czy Jarosław Kaczyński będzie ubiegał się o reelekcję. – Trudno jest mi się wypowiadać za pana prezesa Kaczyńskiego, natomiast liczę na to, że tak też się stanie [że będzie ubiegał się o reelekcję - red.] – mówił polityk.

– Plany są takie, aby w tym okresie letnim, szeroko pojętym, czerwiec, lipiec, sierpień przeprowadzić zjazdy terenowe PiS w celu wyboru zarządów powiatowych, gminnych PiS, zjazdy okręgowe w celu wyboru zarządów okręgowych i będzie też wieńczący tę całą wyborów wewnętrznych partii prawdopodobnie kongres PiS, kongres wyborczy. Tak stanowi statut i gdzie będą wybierane władze centralne PiS. Tutaj jeszcze nie mamy określonych [decyzji], ale raczej chyba będzie to w lecie – mówił Sobolewski w rozmowie z Jackiem Prusinowskim.