"Prof. Grodzki pozna te osoby podczas procesu". Szykuje się przełom ws. marszałka Senatu?

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki konsekwentnie zaprzecza, jakoby kiedykolwiek brał pieniądze od pacjentów. Przekonywał o tym także podczas niedawnej konferencji prasowej, na której wystąpił ze swoim pełnomocnikiem. Zarzuty pod swoim adresem okreslił jako "atak na Senat RP".

Grodzki zapowiedział, że jeśli oskarżające go osoby ujawnią swoje dane, zostaną przez niego pozwani. Podczas wspomnianej konferencji głos w sprawie zabrał także mecenas Jacek Dubois. – Kto odwiedził pana Staszczyka? Nierzetelny dziennikarz, agent służb - polskich czy obcych? To, co się wydarzyło, to fabrykowanie dowodów – mówił. – Zdecydowaliśmy się na działania karne – powiedział. Wśród osób wobec których takie działania zostaną podjęte wymienił Samuela Pereirę z TVP Info oraz dziennikarza Radia Szczecin Tomasza Duklanowskiego.

"Osoby, które zgłaszają się do Radia Szczecin i informują o przypadkach korupcji w szpitalu w Zdunowie, gdzie pracował prof. Tomasz Grodzki, mają swoją tożsamość, ja mam ich nazwiska" – powiedział Duklanowski w rozmowie TVP Info.

Dziennikarz Radia Szczecin przekonuje, że nazwiska informatorów nie zostały dotąd ujawnione, aby nie narażać ich na szykany ze strony marszałka Senatu.

"Prof. Grodzki pozna te osoby podczas procesu, bo wtedy ujawnimy nazwiska i wtedy rzeczywiście pokażemy, że te historie są prawdziwe" – zapewnia jednak.

Redaktor naczelny Radia Szczecin Przemysław Szymańczyk podkreślił, że niepokojących sygnałów o praktykach w szpitalu w Zdunowie było mnóstwo. "Tych osób jest bardzo dużo, zwracają się do nas z różnymi historiami, opowiadają różne rzeczy. Wszystkie one mają wspólny mianownik – czyli korupcja w szpitalu w Zdunowi" – podkreślił dziennikarz.