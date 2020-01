"Jak w czasach inkwizycji...". Jest reakcja Rosji na uchwałę polskiego Sejmu

Sejm przez aklamację przyjął w czwartek uchwałę potępiającą prowokacyjne i manipulujące historią wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Rosji. To efekt niedawnych oburzających wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina na temat roli Polski w wybuchu II wojny światowej. Uchwała spotkała się już z rekacją strony rosyjskiej. Skomentowała ją rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.

"Wygląda na to, że, jak w czasach inkwizycji, nauka została uznana przez polski Sejm za herezję, a zwolenników faktów historycznych oskarżono o czary. Właśnie w ten sposób ideologia pokonała prawdę. A prawda została ustanowiona przez Trybunał Norymberski. Jeśli polski Sejm ma wątpliwości co do jego decyzji, to trzeba to zadeklarować" – napisała na Facebooku Zacharowa. Jak podkreśliła, takie podejście ma swoją kwalifikację. To "rewizja rezultatów drugiej wojny światowej".