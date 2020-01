"Sztuczne i na zamówienie". Sondażownia reaguje na słowa Grodzkiego

Marszałek Senatu odniósł się do sondażu w środowym wydaniu programu "Kropka nad i". Tomasz Grodzki komentując badanie stwierdził: – To jest fejkowa sondażownia, która od 2014 r. wykonała dwa sondaże, zapewne sztuczne i na zamówienie.

Pracownia Social Changes wydała oświadczenie w tej sprawie. Nawiązując do krytycznej wypowiedzi szefa izby wyższej, sondażownia wskazuje: "W dniu 8 stycznia 2020 r. w programie pod tytułem „Kropka nad i” Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, komentując wyniki badania opinii publicznej w sprawie dotyczącej jego osoby, stwierdził, że spółka Social Changes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: – To jest fejkowa sondażownia, która od 2014 roku wykonała dwa sondaże, zapewne sztuczne i na zamówienie.

Wypowiedź pana Marszałka jest całkowicie nieprawdziwa oraz krzywdząca. Social Changes sp. z o.o. od wielu lat działa na rynku badań opinii publicznej. Została założona w 2014 r. i od tego czasu wykonała liczne usługi dla rozmaitych podmiotów. Jedynie w samym 2019 roku zrealizowała aż 38 sondaży. Warto chociażby zauważyć, że prognozy dotyczące wyników ostatnich wyborów do Sejmu oraz Senatu należały do jednych z najbardziej zbliżonych do rzeczywistego ich rezultatu.



Wykonując poszczególne zlecenia, Social Changes za każdym razem przykłada szczególną uwagę do rzetelności przeprowadzanych badań. Jakiekolwiek manipulacje w tym zakresie spółka uznaje za niedopuszczalne z punktu widzenia etyki zawodowej i sprzeczne z jej podstawowymi zasadami.



Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że wypowiedź pana Marszałka stanowiła naruszenie dobra osobistego spółki w postaci jej dobrego imienia, w związku z czym podjęto już kroki prawne w sprawie. Social Changes pragnie jednak podkreślić, że liczy na polubowne rozwiązanie zaistniałej sytuacji, które doprowadzi do usunięcia skutków zaistniałego naruszenia bez konieczności wejścia na drogę sądową".