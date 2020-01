"Kibicuję Kaczyńskiemu". Ciepłe słowa Wałęsy dla prezesa PiS

Pomimo ostrych konfliktów, a nawet sporów sądowych, z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, były prezydent zapytany o zdrowie Jarosława Kaczyńskiego, odpowiada bardzo życzliwie.

– Kibicuję Kaczyńskiemu, żeby wszystko dobrze się skończyło ze zdrowiem. Po chrześcijańsku, po ludzku życzę mu zdrowia – mówi Lech Wałęsa w rozmowie z „Super Expressem”.

Tabloid zapytał też byłego prezydenta jak czuje się po operacji usunięcia zaćmy. – Jest lepiej u mnie ze wzrokiem, ale czekam jeszcze pół roku. Później założę okulary i zobaczymy, co z tego wyszło. Oczywiście jest na dziś lepiej, ale to jeszcze nie jest to. Pana Boga nie poprawiliśmy jeszcze – stwierdził w odpowiedzi Wałęsa.