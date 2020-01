Wielki powrót Krystyny Pawłowicz na Twittera. Ma żelazne postanowienie

Kilka dni temu Krystyna Pawłowicz zdecydowała się usunąć swoje profile na mediach społecznościowych. – Tak, usunęłam swoje profile. Zrobiłam to w związku z pełnioną funkcją, by nie dawać pretekstu do ataków – przyznała w rozmowie z "Super Expressem".

Teraz jednak kontrowersyjna sędzia Trybunału Konstytucyjnego zmieniła zdanie. Była polityk PiS postanowiła reaktywować konto na Twitterze.

"Dziś aktywowałam swoje konto na TT. Również sędzia TK musi mieć dostęp do informacji" – ogłosiła Pawłowicz. Tym razem jednak postawiła sobie żelazną zasadę.

"Na TT będę teraz jednak tylko w charakterze obserwatora" – zapewniła w twitterowym wpisie na nowym profilu.

Jak długo uda się byłej poseł powstrzymać od aktywnego "tłitowania"?

