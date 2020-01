Owsiak idzie do sądu. Prywatny akt oskarżenia przeciwko Rachoniowi

Sprawa ma związek z emitowanym na antenie TVP Info serialem kukiełkowym "Plastusie" autorstwa Barbary Pieli. Jeden z odcinków poświęcony był Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wyemitowano go w styczniu ubiegłego roku, a gospodarzem programu był wtedy Michał Rachoń. Owsiaka pokazano w nim w towarzystwie byłej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Przedstawiono ją jako lalkę, która odkłada do worka część pieniędzy, które powinny trafić na Orkiestrę.

Informację o skierowaniu sprawy do sądu Jerzy Owsiak przekazał podczas konferencji prasowej dotyczącej tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy jeden z dziennikarzy zapytał go o oskarżenia kierowane pod jego adresem, o "ataki TVP", Owsiak początkowo nie chciał odpowiadać. Po chwili jednak dodał: "Pamiętacie mnie z plasteliny w zeszłym roku? Podaliśmy właśnie sprawę do sądu".

Z ustaleń Wirtualnych Mediów wynika, że WOŚP złożył w stołecznym sądzie rejonowym prywatny akt oskarżenia przeciwko Barbarze Pieli, Michałowi Rachoniowi i Krystianowi Krawielowi zartykułu 212. Będziemy także podejmować działania na drodze cywilnoprawnej, acz tutaj jeszcze trwają konsultacje z kancelarią prawną – poinformował w rozmowie z serwisem rzecznik WOŚP.