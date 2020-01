"Nikomu, nigdy nie życzyłem śmierci". O. Kramer przeprasza za swój skandaliczny wpis

Emerytowany papież Benedykt XVI, który w 2013 r. abdykował, oświadcza w swojej nowej książce, że nie może milczeć w sprawie celibatu. Jak pisze, to wielowiekowa tradycja w Kościele, która ma wielkie znaczenie, ponieważ pozwala kapłanom skoncentrować się na swoich obowiązkach. 92-letni emerytowany papież uważa, że nie można jednocześnie realizować obu powołań, czyli kapłaństwa i małżeństwa.

Publikacja wzbudziła wiele komentarzy i dyskusji. Skandaliczny wpis na temat Benedykta XVI zamieścił jezuita o. Grzegorz Kramer. "(...) Miał milczeć, a póki co teraz zaczyna mówić. Jednak chyba lepiej, żeby papieże umierali" - stwierdził. Duchowny usunął swój post i ograniczył dostęp do swojego profilu po fali krytyki.

Wczoraj duchowny zabrał głos w sprawie swojgo wpisu. Oświadczenie pojawiło się na jego stronie internetowej.

"Przede wszystkim przepraszam za to, że po moim emocjonalnym wpisie, niektóre osoby odniosły wrażenie, że życzę źle Benedyktowi. To najważniejsze w tym wpisie: przepraszam" – napisał. W dalszej części swojego oświadczenia tłumaczy, że skasował wpis, ponieważ doszedł do wniosku, że może być źle zrozumiany.

"Określiłem, na początku, mój wpis jako emocjonalny, bo rzeczywiście nie do końca był przemyślany i nie przewidziałem ewentualnych jego skutków. Był emocjonalny także dlatego, że kocham Kościół, i bardzo mi na jedności w Kościele zależy, o co szczerze, bardzo często się modlę. Nikomu, nigdy nie życzyłem śmierci, tak również było w tym wypadku. Odniosłem się tylko do sytuacji, że mamy papieża Franciszka, w czasie, w którym żyje Jego Poprzednik, co nie jest sytuacją zwykłą. Pisząc, że „'hyba lepiej, żeby papieże umierali', miałem na myśli tylko to, że wtedy nie byłoby sytuacji, w których (co jest przecież faktem) część ludzi Kościoła przeciwstawia zdania dwóch papieży i nimi manipuluje. Stąd moje emocje. Lepsza i bardziej jednoznaczna treść tego zdania powinna brzmieć:;lepiej by było gdyby papieże nie abdykowali'" – czytamy.

Kończąc, ojciec Kramer przeprasza za wpis, który przez niektorych został odebrany jako gorszący, zapewnia też o swojej wierności zarówno Kościołowi, jak i papieżowi.