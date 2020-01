"To nie jest opinia. To polecenie". PiS o Komisji Weneckiej

Przedstawiciele Komisji Weneckiej przyjechali do Warszawy na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Opublikowana w czwartek opinię o ustawie dyscyplinującej sędziów autorstwa PiS jest niezwykle krytyczna. W konkluzjach Komisja rekomenduje m.in. powrót do wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów, a nie parlament; istotną rewizję i ograniczenie uprawnień dwóch nowych izb Sądu Najwyższego; a także powrót do poprzedniego modelu wyboru pierwszego prezesa SN. Podczas wizyty KW w Polsce przedstawiciele rządu odmówili spotkania z jej przedstawicielami, argumentując, że wizyta ma charakter prywatny.

Do dzisiejszej opinii Komisji odnieśli się politycy PiS podczas konferencji prasowej. – Zapoznaliśmy się z konkluzjami Komisji Weneckiej ws. naszych reform wymiaru sprawiedliwości. Jest to właściwie opinia zdumiewająca. Mogę powiedzieć, ryzykując, że nawet oburzająca. Wzywa się nas w tej opinii, rekomenduje się, żebyśmy rezygnowali ze wszystkich reform, które do tej pory przeprowadziliśmy, żebyśmy wrócili do stanu, który był przed. Dla nas takie rekomendacje są nie do przyjęcia – mówił na konferencji prasowej w Senacie Michał Seweryński z PiS.

Równie ostro do opinii Komisji Weneckiej odniósł się senator Marek Pęk, który określił ją mianem "opinii kagańcowej".

– Nawiązując do popularnego określenia naszej ustawy jako kagańcowej, mogę powiedzieć, że jest to opinia kagańcowa. Jest to opinia, które ubezwłasnowolnia suwerenny parlament polski w przeprowadzeniu reformy, której materia jest przeznaczona właśnie do realizacji przez parlamenty narodowe. Skandaliczne jest zakwestionowanie wyroku TK ws. KRS. Skandaliczny jest również kategoryczny ton tej opinii, która wręcz rekomenduje nam konkretne kroki. To nie jest opinia. To jest tak naprawdę polecenie – ocenił Marek Pęk z PiS-u.