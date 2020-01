"Parodia opinii Komisji Weneckiej". Ostre słowa Ziobry

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu przedstawiciele Komisji Weneckiej przyjechali do Warszawy na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Dzisiaj Komisja opublikowała opinię oustawie dyscyplinującej sędziów autorstwa PiS, która jest krytyczna wobec przepisów zaproponowanych przez partię rządzącą. W konkluzjach Komisja rekomenduje m.in. powrót do wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów, a nie parlament; istotną rewizję i ograniczenie uprawnień dwóch nowych izb Sądu Najwyższego; a także powrót do poprzedniego modelu wyboru pierwszego prezesa SN.

– To, co przebija z tego dokumentu, to segregacja. Trudno traktować go poważnie i formalnie – mówił polityk.

Jak podkreślił Ziobro, jego zdaniem Komisja Wenecka wykazuje "neokolonialne" podejście, uważając, że "wyżej cywilizowanym krajom tzw. starej Europy wolno więcej".