Oto europosłowie, którzy poparli rezolucję ws. Polski

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. praworządności w Polsce i na Węgrzech. W głosowaniu udział wzięło 665 eurodeputowanych. Za przyjęciem rezolucji opowiedziało się 446, przeciwko niej zagłosowało 178. Od głosu wstrzymało się 41 europosłów.

Jak zagłosowali polscy europosłowie? Politycy wybrani z list Koalicji Europejskiej i Wiosny poparli rezolucję uderzającą w państwo polskie. Warto jednocześnie zaznaczyć, że eurodeputowani PSL poparli rezolucję, jednocześnie głosując przeciwko poprawce, która mówi o dostępie do środków z budżetu UE. Z kolei Bogusław Liberadzki i Marek Balt z SLD nie wzięli udziału w głosowaniu dot. rzeczonej poprawki.

Przeciwko rezolucji głosowali europosłowie wybrani z list Zjednoczonej Prawicy.

O czym mówi rezolucja?

"Parlament Europejski z niepokojem zauważa, że sprawozdania oświadczenia Komisji i organów międzynarodowych, takich jak ONZ, OBWE i Rada Europy, wskazują, że sytuacja - zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech - pogorszyła się od momentu uruchomienia art. 7 ust. 1" – czytamy w rezolucji.

Europosłowie zaapelowali do Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej o wykorzystanie dostępnych narzędzi, by wyeliminować ryzyko naruszania wartości unijnych. Przypomnieli także o swoim wcześniejszym stanowisku w którym opowiedzieli się za ochroną unijnego budżetu w przypadku braków w zakresie praworządności. Wezwali państwa członkowskie do rozpoczęcia działań mających na celu przyjęcie przepisów wprowadzających uzależnienie dostępu do środków unijnych od przestrzegania praworządności.