UE powinna obciąć Polsce fundusze? Biejat ma pomysł

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. praworządności w Polsce i na Węgrzech. W przyjętym dokumencie wyrażono ubolewanie, że Polska i Węgry nie poczyniły postępów ws. "eliminacji ryzyka naruszenia" wartości unijnych. Europosłowie przypomnieli o swoim wcześniejszym stanowisku w którym opowiedzieli się za ochroną unijnego budżetu w przypadku braków w zakresie praworządności. Wezwali państwa członkowskie do rozpoczęcia działań mających na celu przyjęcie przepisów wprowadzających uzależnienie dostępu do środków unijnych od przestrzegania praworządności.

Do tez zawartych w dokumencie odniosła się na antenie Radio TOK FM Magdalena Biejat. Posłanka Lewicy podzieliła się w tej kwestii swoim zaskakującym pomysłem - jej zdaniem kary finansowe UE mogłyby być wymierzone w konkretnych polityków. W ten sposób - według polityk - społeczeństwo polskie nie poniosłoby konsekwencji działań rządu.

– Pożądanie byłoby karanie konkretnych polityków, a nie obywateli. Unia Europejska potrafi nakładać sankcje na oficjeli rosyjskich. To powinny być sankcje wobec osób realnie odpowiedzialnych, a nie wobec Polski jako społeczeństwa. To byłby jakiś element wywierania presji – stwierdziła Biejat. W jej opinii unijne fundusze mogłyby trafiać do Polski do samorządów, z pominięciem rządu centralnego.

– Mówi się teraz, aby Unia Europejska obcinała fundusze. Z tych pieniędzy nie korzysta rząd, tylko korzystamy wszyscy. One płyną do regionów, pozwalają budować drogi, lokalne domy kultury, to są ważne środki. Odbieranie tych funduszy obywatelom byłoby kontrproduktywne – oceniła posłanka.