Będzie zmiana sędziego w procesie Gawłowskiego? Brał udział w demonstracji KOD

Proces ws. tzw. afery melioracyjnej rozpocznie się we wtorek. Przypomnijmy, że wśród oskarżonych jest senator Stanisław Gawłowski, którego prokuratura oskarża o to, że gdy był wiceministrem środowiska w rządach PO-PSL, przyjął jako łapówki ponad 700 tys. zł w gotówce, a także dwa zegarki o łącznej wartości prawie 26 tys. zł. Do tego miała dojść nieruchomość w Chorwacji. Zarzuty dotyczą też m.in. nakłaniania do wręczenia łapówki w wysokości co najmniej 200 tys. zł i plagiatu pracy doktorskiej. Prokuratura oskarżyła Gawłowskiego również o pranie brudnych pieniędzy.

W tym procesie ma orzekać sędzia Grzegorz Kasicki, który w lipcu został wylosowany do tej sprawy. Prokuratura rozważa jednak złożenie wniosku o wyłączenie go z tego postępowania, ponieważ sędzia brał udział w demonstracji Komitetu Obrony Demokracji przeciwko tzw. ustawie dyscyplinującej sędziów, która odbyła się w Szczecinie 18 grudnia ubiegłego roku. – Orzekam w wydziale karnym. W związku z tym nieraz mi się zdarza, że osoby, które sądzę, osoby, które popełniły przestępstwa, obrażają mnie. Niestety, od jakiegoś czasu obraża mnie także pan prezydent, pan premier i posłowie – mówił sędzia Kasicki podczas demonstracji.

Wniosek o wyłączenie sędziego składa się, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego postępowanie. Należy je zgłosić najpóźniej do dnia rozpoczęcia przewodu sądowego. Ostateczna decyzja w Prokuraturze Krajowej jeszcze nie zapadła.