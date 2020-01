Wałęsa apeluje do prezydenta. Ostra reakcja szefa "Solidarności"

"P. Prezydencie Duda. Jako współtwórca i Przewodniczący od zarania do odejścia na urząd Prezydenta zabraniam Panu powoływać się na Solidarność" – napisał na Twitterze Lech Wałęsa. "Za postawę jaką Pan prezentuje, burzenie trójpodziału władz o który Solidarność walczyła, łamanie Konstytucji,manipulacje" – dodał były prezydent.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda wraz z premierem Mateusze Morawieckim wzięli w sobotę udział w Karczmie Piwnej Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność". Podczas przemówienia głowy państwa, z sali padł okrzyk "chcemy wolnych sądów". Prezydent podziękował "za ten oddolny postulat". Zaznaczył jednocześnie, że naprawa wymiaru sprawiedliwości jest dziełem bardzo trudnym.

Szef "Solidarności" Piotr Duda stwierdził, że wypowiedź byłego prezydenta Lecha Wałęsy "budzi jedynie uśmiech politowania". "Nikt nie musiał obecnych tam członków «Solidarności› przekonywać do reformy sądownictwa.. Wystąpienie Prezydenta tylko potwierdziło to, co od początku lat 90. jest dla nas oczywiste. Składaliśmy w tej sprawie własny projekt konstytucji, gdzie żądaliśmy m.in. oczyszczenia wymiaru sprawiedliwości z ludzi PRL-wskiego aparatu ucisku. Te osoby są w sądach do dzisiaj. Nawet w Sądzie Najwyższym" – czytamy w oświadczeniu

