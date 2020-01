Gowin o konflikcie z sędziami. "Doszliśmy do ściany"

– Obóz Zjednoczonej Prawicy nie może zrezygnować z dwóch rzeczy. Nie możemy się zgodzić na to, żeby jedni sędziowie kwestionowali legalność wyboru innych sędziów. To jest ograniczenie prerogatyw konstytucyjnych prezydenta – tłumaczył polityk w rozmowie z Piotrem Goćkiem.

– Po drugie, to by oznaczało konieczność rozpatrywania na nowo blisku 100 tysięcy spraw. Oznaczałoby to morze ludzkich dramatów. Jest drugi powód, dla którego Zjednoczona Prawicy nie może się z tej ustawy wycofać. Nie możemy akceptować sytuacji, w której próbuje się sparaliżować wybór I Prezesa SN – dodał wicepremier.

– Liczę, że wszyscy mamy świadomość, że doszliśmy do ściany, że eskalacja konfliktu zagrażałaby bezpieczeństwu prawnemu Polaków. Dlatego uważam, że inicjatywa prezesów Polskiej Akademii Nauk jest potrzebna (inicjatywa okrągłego stołu ws. zmian w sądownictwie – red.) – podkreślił Gowin.

Jak podała wczoraj "Rzeczpospolita" jeśli potwierdzą swój udział zaproszeni goście (między innymi prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, zainteresowani ministrowie) w Warszawie odbędzie się okrągły stół na temat przełamania pata w sprawie ustaw sądowych z udziałem niezależnych ekspertów i opozycji.