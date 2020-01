Juszczyszyn w Sejmie. Nieoczekiwany zwrot akcji

Sędzia Paweł Juszczyszn przybył dziś do Sejmu, gdzie miał zapoznać się listami poparcia do KRS. Okazało się jednak, że przełożony sędziego cofnął mu delegację do Warszawy.

Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 r. zarządził oględziny zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Oględziny tych dokumentów sąd wyznaczył na 21 stycznia 2020 r. w siedzibie Kancelarii Sejmu – podano na początku stycznia na stronie olsztyńskiego sądu. Pomysł sędziego Pawła Juszczyszyna ws. wyjazdu do Warszawy nie spodobał się prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciejowi Nawackiemu, który nie wyraził zgody na ten wyjazd. Wczoraj – pod nieobecność Nawackiego, który przebywał na urlopie – wiceprezes sądu Krzysztof Krygielski wydał jednak zgodę na wyjazd Juszczyszyna do Kancelarii Sejmu. Dziś Juszczyszyn pojawił się w Sejmie ok. godz. 9. W sprawie nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot. Jak informuje dziennikarz RMF FM Patryk Michalski, Maciej Nawacki przerwał urlop, żeby anulować delegację sędziemu Juszczyszynowi. "Zrobił to mailem, poinformował ministerstwo sprawiedliwości, że pełni obowiązki poza miejscem pracy" – czytamy w jego wpisie na Twitterze. Ostatecznie sędzia nie otrzymał wglądu do dokumentów.