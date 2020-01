"Działał na szkodę interesu publicznego". Jest zawiadomienie ws. sędziego Nawackiego

Osoba, która złożyła zawiadamienie uważa, iż Nowacki przekroczył swoje uprawnienia odmawiająć Pawłowi Juszczyszynowi wyjazdu do Kancelarii Sejmu. W jej ocenie, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie swoim postępowaniem działał na szkodę interesu publicznego. Jak poinformował w rozmowie z RMF FM rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny, zawiadomienie to jest teraz wnikliwie analizowane.

Rozgłośnia przypomina, że kiedy w grudniu ubiegłego roku Nawacki zwiesił w orzekaniu sędziego Juszczyszyna za to, że wystąpił do Sejmu o ujawnienie listy poparcia do KRS, podobne zawiadomienie złożył emerytowany olsztyński adwokat Ryszard Afeltowicz. Sprawą tą zajmuje się Prokuratura Krajowa.