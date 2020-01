"Gowin neutralizuje Ziobrę". Rozgrywka z wyborami prezydenckimi w tle

O kulisach pisze Wirtualna Polska. – To jasne, że szefowi nie podoba się sposób, w jaki to wszystko jest przepychane i dociskane kolanem, przepraszam, "na chama". To my zgłaszaliśmy poprawki do projektu ustawy o sędziach, to my próbowaliśmy rozmawiać z opozycją. I chcemy rozmawiać nadal. Nie jesteśmy siepaczami – mówi portalowi polityk Porozumienia, formacji Jarosława Gowina. Chodzi o styl, w jakim przeprowadzana jest reforma.

Wprost mówił o tym zresztą sam Gowin. – Ja, jako minister sprawiedliwości, próbowałem reformować sądownictwo w sposób zupełnie odmienny od pana ministra Ziobry. I mam na myśli nie tylko szczegółowe rozwiązania, ale także pewną kulturę reform, czyli próbowałem reformować sądownictwo w taki sposób, w jaki skutecznie zreformowałem polskie uczelnie. Poprzez dialog – mówił na antenie Polsat News.

Jednak minister nauki murem stoi za pisowską ustawą dyscyplinującą środowisko sędziowskie. O co chodzi? Według informacji WP, w obozie Zjednoczonej Prawicy mówi się, że Gowin gra dziś rolę "dobrego policjanta", mającego zneutralizować "bad cop" Ziobrę. Porozumienie wciąż szuka wyborców bardziej centrowych. W tle mają być zbliżające się wybory prezydenckie. – Moim zdaniem poparcie wyborców Konfederacji nie zapewni panu prezydentowi Dudzie reelekcji. Potrzebne jest też pozyskanie jakiejś części wyborców umownie mówiąc centrum, umiarkowanych – zaznacza Jarosław Gowin.

Temat sądów to najbardziej "grzejąca sprawa" ostatnich tygodni. – To jest jeden z najbardziej mobilizujących tematów: sądy. Nasi wyborcy, również ci, którzy mieli pretensje do Andrzeja za weto z 2017 r., czekają na nasze zdecydowane ruchy. I my to robimy – mówi WP polityk z kierownictwa PiS.