Polityk PiS: To potwierdza nasze najgorsze obawy

Sąd Najwyższy orzekł, że sędziowie mianowani przez „nową KRS” nie są uprawnieni do orzekania, z wyłączeniem dotychczasowych orzeczeń. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości uchwała SN została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Ministerstwo Sprawiedliwości w oświadczeniu przesłanym do mediów odniosło się do dzisiejszej decyzji Sądu Najwyższego.

„Wbrew obowiązującym przepisom ustawowym Sąd Najwyższy podjął uchwałę w postępowaniu w sprawie podważenia statusu sędziów powołanych z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Postępowanie to uległo zawieszeniu z mocy prawa 22 stycznia 2020 r. z chwilą wszczęcia przed Trybunałem Konstytucyjnym sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Sejmem i Prezydentem RP. Do czasu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny nie wolno podejmować działań w tej sprawie. Uchwała SN jest więc z mocy prawa nieważna” – komentuje działania SN resort sprawiedliwości.

– Niestety to potwierdza nasze najgorsze obawy, iż opozycja wykorzystuje sędziów myślących politycznie już od 2015 roku do politycznych działań przeciwko państwu polskiemu – stwierdził były szef MSZ Witold Waszczykowski na antenie Polsat News.

I dodał: – Część opozycji nie chce zaakceptować procesu demokratycznego, demokratycznych wyborów i używa wszystkich instrumentów, mieliśmy ulicę, zagranicę, a teraz próbuje przerzucić ten konflikt polityczny, polityczno-ideologiczny na wymiar sprawiedliwości.