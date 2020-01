Nowe szaty Biedronia

Słupsk – to tam lider Wiosny oficjalnie i publicznie potwierdził, że będzie kandydował na urząd prezydenta Polski. Zrobił to na dużej konwencji, którą można potraktować jako nieformalny start kampanii. Nieformalny, bo formalnie kampania prezydencka ruszy dopiero w momencie ogłoszenia daty wyborów przez marszałka Sejmu.

Słupsk miał dla Biedronia stać się symbolem zwycięstwa, to tu sześć lat temu wygrał wybory samorządowe na prezydenta miasta. I tutaj zrodziły się jego ambicje prezydenckie. Skoro bowiem udało mu się przekonać do siebie wyborców Słupska, to dlaczego miałoby nie udać się przekonać także wyborców z innych polskich regionów?