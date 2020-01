Żenujący wpis Sikorskiego. Chodzi o Smoleńsk

Sikorski udostępnił na FB grafikę, która nawiązywała do głośnego wystąpienia Andrzeja Dudy, w którym to prezydent stwierdził, że zagraniczne podmioty nie będą narzucać Polsce, jak ma wyglądać reforma wymiaru sprawiedliwości. "Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy" – mówił prezydent.

Nawiązując do tej sytuacji Radosław Sikorski udostępnił prześmiewczą grafikę. Obrazek przedstawiał narciarza nieświadomie podążającego ku przepaści. Nad klifem stoi jednak transparent, gdzie w różnych językach - francuskim, niemiecki, angielskim - widnieje ostrzeżenie. "Nie będzie mi nikt w obcych językach mówił, co mam robić" – stwierdza oburzony narciarz.

Na samą grafikę nikt by zapewne nie zwrócił uwagi, gdyby nie krótki dopisek Sikorskiego. "Terrain ahead!" – napisał polityk. Było to oczywiste nawiązanie do katastrofy smoleńskiej. Europosłowi wytknął to jeden z internautów.

"Obrazek zabawny, uroczy i trafny. Natomiast, czy za każdym razem trzeba zartowac z katastrofy smoleńskiej? Nie lepiej w miarę możliwości ograniczać chamstwo na polskiej scenie politycznej?" – napisał w komentarzu internauta.

Odpowiedź Sikorskiego była krótka. " To nie żart, to przestroga" – napisał polityk.