Niepokojące doniesienia z Chin. Problemy z ewakuacją Polaków

W regionie, z którego pochodzi śmiertelny koronawirus, przebywa obecnie ok. 25 Polaków.

Nasza dyplomacja nie uzgodniła jeszcze, kto będzie ewakuował Polaków z Wuhan. Całą akcję transportowania Europejczyków z Chin koordynuje Komisja Europejska. Wciąż nie wiadomo jednak, kto fizycznie to zrobi - rozmowy trwają głównie z Francuzami i Brytyjczykami – opisuje rozgłośnia.

To jednak nie koniec problemów. Nie wiadomo, co z naszymi rodakami ma się stać już po ewakuacji. Francuzi chcieliby zabrać Polaków razem ze swoimi obywatelami do odizolowanego szpitala na dwutygodniową kwarantannę. Na takie rozwiązanie nie chcą się zgodzić niektórzy przebywający w Chinach Polacy.