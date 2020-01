Których polityków darzymy zaufaniem? Świetna passa premiera

Największym zaufaniem cieszy się urzędujący prezydent Andrzej Duda. Politykowi ufa 64 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc.). Nieufność wobec prezydenta deklaruje 23 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Drugie miejsce należy do premiera. Mateusz Morawiecki utrzymuje się na tej pozycji. Szefowi rządu ufa 59 proc. respondentów (bez zmian), nieufność w stosunku do szefa rządu wyraża 24 proc. (spadek o 3 pkt proc.) – informuje CBOS. Obecny poziom zaufania do Morawieckiego jest najwyższy od marca 2018 roku – wówczas sprawował on swój urząd od 4 miesięcy. Żaden z wcześniejszych premierów nie utrzymywał tak wysokiego zaufania przez tak długi czas. Premier Mateusz Morawiecki sprawuje swój urząd od 25 miesięcy. Trend zwyżkowy w zaufaniu do obecnego szefa rządu utrzymuje się od grudnia 2018 roku.

W grudniu 2018 roku premierowi nie ufało 28 proc. badanych, w tej chwili jest to 24 proc. respondentów.

Na najniższym stopniu podium stanął według badania minister sprawiedliwości. Zbigniewowi Ziobrze ufa 46 proc. ankietowanych (bez zmian), nie ufa 35 proc. (spadek o 1 pkt proc.), 13 proc. jest obojętnych.

Dalej jest prezes PiS. Zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 45 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Prezesowi PiS nie ufa 40 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.). Kolejne miejsca zajmują Mariusza Błaszczak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Paweł Kukiz oraz Małgorzata Kidawa-Błońska.