Gorzka prawda

Rząd chce, by Polacy pili mniej niezdrowych słodzonych napojów. Pomóc ma nowy podatek. To nie jest nowe na świecie narzędzie. Jak sprawdziło się tam, gdzie już go użyto?

Ministerstwo Zdrowia postanowiło zmienić prawo, by wpłynąć prozdrowotnie na zachowania Polaków. W początkowym pakiecie zmian zaplanowano nałożenie dodatkowej opłaty na producentów, którzy dosładzają napoje, ale też na sprzedających napoje alkoholowe w opakowaniach o małej pojemności (chodzi o tzw. małpki wódki) oraz na reklamujących suplementy diety.