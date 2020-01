KO chce powołania komisji śledczej ds. GetBack. Jest odpowiedź PiS

– Klub Koalicji Obywatelskiej składa wniosek o komisję śledczą ws. Zaniechań, zaniedbań i niepodejmowania działań przez organy państwa i instytucje publiczne, które powinny były nadzorować spółkę GetBack, ale tego nie robiły” – mówiła na konferencji prasowej Izabela Leszczyna z KO.

– Prawda jest bezwględna w stosunku do instytucji państw i wykazuje to raport NIK i potwierdza wszystko, co od dwóch lat mówimy. Państwo nie wykonało swoich funkcji i nie zapewniło bezpieczeństwa obywatelom, którzy inwestowali w obligacje spółki kapitałowej GetBack. Prawda jest taka, że od dwóch lat przedstawiciele PiS próbują nam udowodnić, że państwo w tym obszarze działa sprawnie, że służby podjęły pilne działania, które doprowadzą nas do prawdy, ale prawda dla poszkodowanych, że od dwóch lat nie zbliżyli się o krok do tego momentu, żeby odzyskać swoje oszczędności zainwestowane w obligacje – mówiła Paulina Hennig-Kloska z KO.

Rzecznik PiS Anita Czerwińska odpowiadając na te słowa, stwierdziła, że państwo wywiązuje się ze swoich obowiązków i żadna komisja śledcza nie jest potrzebna.

"Nie poprzemy wniosku o komisje śledczą ws. GetBack. Właściwe organy działają w tej sprawie prawidłowo. Nie ma podstaw do powołania komisji" – stwierdziła rzecznik.

Afera GetBack

Przypomnijmy, że śledztwo w sprawie GetBack prowadzone jest w kilku wątkach. Dotychczas zarzuty usłyszało ponad 50 osób. Firma GetBack powstała w 2012 roku i zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami. W śledztwie, jakie toczy się w sprawie spółki, chodzi o wyrządzenie szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji.

Twórcą i prezesem GetBack – Konrad K. został zatrzymany w czerwcu 2018 roku i od tego czasu znajduje się w areszcie. CZYTAJ WIĘCEJ