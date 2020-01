Z Sejmu do Orlenu. Były poseł PiS w zarządzie

Jak informuje "Puls Biznesu", Szewczak od przyszłego tygodnia będzie zasiadał w zarządzie PKN Orlen. Były poseł będzie odpowiadał za finanse. Szewczak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, potem był pracownikiem naukowym Zakładu Prawa Finansowego tej uczelni.

Jednak to nie koniec zmian. Do zarządu razem z Szewczakiem wejdzie Adam Burak. On ma z kolei odpowiadać za komunikację i marketing. "Co oznacza, że odpowiadał będzie za ten obszar, którym zajmował się do tej pory jako dyrektor. Dotychczasową funkcję pełnił od lutego 2018 r. Nadzorował realizację zewnętrznej i wewnętrznej strategii komunikacji grupy, a także rozwój kanałów komunikacji cyfrowej zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Ponadto zajmował się budową agencji mediowej, jaką płocki koncern tworzy wspólnie z PZU" – informuje "Puls Biznesu".

Zanim Burak trafił do Orlenu, pełnił m.in. funkcję dyrektora komunikacji i marketingu w Grupie Energa, Grupie Lotos oraz wspomnianym już PZU. Wcześniej, w latach 2012-16 był dyrektorem ds. marketingu i PR i rzecznikiem prasowym Stadionu Wrocław. Karierę zawodową rozpoczynał jednak jako dziennikarz, związany m.in. z telewizją Polsat.