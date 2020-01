Tomasz Grodzki porównał Polskę do koronawirusa

Do internetu trafiło nagranie dokumentujące fragment spotkania marszałka Grodzkiego w Klubie Obywatelskim (zrzesza sympatyków PO – red.) w Rzeszowie.

– Pani komisarz Joruova (Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej – red.) będzie powoływała w najbliższym okresie ciało złożone po jednym ekspercie z 27 krajów. Brytole już się nie złapią – stwierdził marszałek, nawiązując do brexitu.

Dalej tłumaczył, że powołane przez wiceszefową KE gremium będzie oceniać stan praworządności w krajach europejskich. – Bo tego, czego się boi Bruksela, nie jest tylko Polska – mówił Grodzki.

My, trzeba powiedzieć, z prymusa staliśmy się kłopotem Unii Europejskiej. Ale ten wirus, jak koronawirus (...) w Brukseli się boją, że on się zacznie rozszerzać. Bo to już są Węgry, już innych korci – przekonywał marszałek Senatu.

Tomasz Grodzki jest marszałkiem Senatu od listopada 2019 r. Zastąpił na tym stanowisku Stanisława Karczewskiego po tym, jak w wyniku jesiennych wyborów parlamentarnych PiS straciło w Senacie większość.