Węgry: To nie sprawa UE. Rozwiązanie to dialog USA z Danią

W najbliższych dniach odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. Kierownictwo Unii Europejskiej zamierza przygotować cła odwetowe na USA za zapowiedź nałożenia ceł na kilka państw europejskich.

Szijjarto: Kwestia dwustronna USA – Dania

Podczas konferencji prasowej w ramach wizyty w Czechach minister Spraw Zagranicznych Węgier Peter Szijjarto zapowiedział, że Budapeszt nie poprze unijnego oświadczenia w sprawie Grenlandii. Jego zdaniem spór Waszyngtonu z Kopenhagą nie dotyczy Unii Europejskiej jako takiej, a Europa nie powinna w tę sprawę ingerować.

Szijjarto wyraził stanowisko Budapesztu, że problem powinien zostać rozwiązany w bezpośrednim dialogu USA-Dania. – Uważamy, że jest to kwestia dwustronna, którą można rozwiązać poprzez rozmowy między stronami. Nie sądzę, żeby była to kwestia Unii Europejskiej – powiedział w Pradze. Unia Europejska planuje wydać wspólne oświadczenie solidarności z Danią, po tym jak USA wprowadziło cła na towary z państw, które wysłały swoich żołnierzy na ćwiczenia w Grenlandii.

Cła na kilka państw europejskich

17 stycznia prezydent Donald Trump ogłosił, że za wysłanie żołnierzy na Grenlandię od 1 lutego nałoży dodatkowe cła w wysokości 10 proc. na produkty importowane do USA z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Finlandii. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany od czerwca cła mają wzrosnąć do 25 procent.

USA chcą kupić Grenlandię

Amerykanie chcą kupić od Danii Grenlandię, by odsunąć od wyspy Rosjan i Chińczyków. Trump argumentuje, jeśli Grenlandii nie będą kontrolować Amerykanie, to faktyczną kontrolę przejmą Chiny albo Rosja. Jego zdaniem nie wystarczą inne proponowane rozwiązania, takie jak zwiększenie obecności sił amerykańskich na wyspie i proponowaną przez Berlinie misję państw NATO.

Trump: Dania nie była w stanie oddalić rosyjskiego zagrożenia

Kopenhaga nie chce się zgodzić na sprzedaż Grenlandii. Tamtejsza premier podkreśla, że jest otwarta na zwiększenie amerykańskiej obecności, ale "Europa nie da się szantażować prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi". Tymczasem w poniedziałek Trump napisał: "NATO od 20 lat powtarza Danii, że »musicie oddalić rosyjskie zagrożenie od Grenlandii«. Niestety, Dania nie była w stanie nic z tym zrobić. Teraz nadszedł czas i to się stanie!!!" – oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych.

