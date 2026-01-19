W styczniu giżycki Sąd Rejonowy w Giżycku wydał postanowienie, w którym stwierdził że nie ma możliwości dokonania podziału majątku wspólnego byłych małżonków, bo wyrok w ich sprawie rozwodowej nie istnieje z uwagi na to, że wydał go tzw. neosędzia.

Sformułowanie "neosędzia" odnosi się do sędziów powołanych przy udziale KRS ukształtowanej po roku 2018. Ich status podważają obecnie rządzący, a także prawnicy sprzyjający władzy Donalda Tuska.

W reakcji na wspomniane postanowienie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek opublikował na X wpis, w którym stwierdził m.in, że "kryzys związany z neosędziami wchodzi dziś w najwrażliwsze obszary życia obywateli", a "problem musi zostać rozwiązany systemowo".

Podważanie statusu sędziów. "Żurek kłamie ukrywając przyczyny kryzysu"

Polemicznie głos zabrał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. "Żurek przez przypadek powiedział trochę prawdy. Mianowicie, że kryzys związany z podważaniem statusu sędziów dotyka najwrażliwszych obszarów życia obywateli. Jednak z właściwą sobie bezczelnością, w żywe oczy kłamie ukrywając przyczyny tego kryzysu. Bo wspierając kastę wywołali go Tusk z Bodnarem i samym Żurkiem – prominentny przedstawicielem tej części sędziów, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo konstytucji, ustawom i polskiemu państwu" – czytamy w jego wpisie na X.

Ziobro: "Neosędziowie" im nie przeszkadzają, jak orzekają po myśli władzy

Były szef resortu sprawiedliwości po raz kolejny zapowiedział, że obecny szef resortu poniesie odpowiedzialność za swoje czyny. "I rzeczywiście to nie wymyślony problem, bo oni właśnie doprowadzili do realnego chaosu i anarchii. «Neosędziowie» im nie przeszkadzają, jeśli orzekają po ich myśli – jak w przypadku Żurka, który wygrał z bankiem wyrokiem wydanym przez takiego sędziego. Wtedy jest ok. Ale jak wyrok jest niekorzystny dla władzy, wtedy sędzia staje się «neo», a wyrok «przestaje istnieć». Żurek napisał, że obywatele nie mogą płacić ceny za bezprawie, które wyrządza im państwo. Tu też zgoda, tyle że to Wasze panie Żurek bezprawie. I to Wy za to odpowiecie. Już niebawem…" – podsumował Ziobro.

