Zmiany u notariusza? Minister Żurek zapowiada

Taksy notarialne to maksymalne wynagrodzenia, które notariusz może pobrać za swoje usługi. Są ustalane przez ministra sprawiedliwości i zależne od wartości przedmiotu czynności (np. nieruchomości) lub rodzaju dokumentu (np. testament, pełnomocnictwo), z doliczonym podatkiem VAT 23 proc.

Stawki są progresywne, z progami wartości i procentowymi opłatami od nadwyżek, przy czym dla większych kwot lub specyficznych transakcji obowiązują stałe kwoty maksymalne. Taksy nie były zmieniane od 2004 r., co w obliczu inflacji i wzrostu kosztów prowadzenia kancelarii skłoniło Krajową Radę Notarialną do wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości o podwyżki.

Zmiany w taksach notarialnych

– Będę się starał, żeby w tym roku taksa notarialna została zmieniona, ale w taki sposób, by nie blokować obywatelom dostępu do czynności notarialnych. Wymaga to ostrożnego podejścia i będę konsultował zmianę rozporządzenia z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego – oświadczył w rozmowie z dziennikiem "Rzeczpospolita" minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

– Taksa powinna odzwierciedlać nakład pracy, kwalifikacje i ponoszoną odpowiedzialność – podkreślił szef resortu sprawiedliwości. Jak stwierdził, notariuszy można "lepiej wykorzystać", powierzając im czynności zarezerwowane dla sądów. – To by odciążyło sądy, które mogłyby się skupić na bardziej wymagających sprawach. To podejście sprawdziło się na przykładzie poświadczeń dziedziczenia. Kiedyś możliwe było tylko sądowe potwierdzenie nabycia spadku. Dzisiaj notariusze przygotowują co roku nawet do 180 tys. poświadczeń dziedziczenia, odciążając sądy – powiedział.

Żurek zaznaczył, że zmiana taksy notarialnej ma stanowić element większej reformy. – Planuję zmodyfikować stawki opłat sądowych. Powinny być tak ukształtowane, żeby w przypadku alternatywnej możliwości przeprowadzenia czynności u notariusza, bardziej opłacało się skorzystać z tej ścieżki – zapowiedział.

– Wielokrotnie mówiłem, że jestem zwolennikiem, aby notariusz, w przypadku zgody stron, mógł przeprowadzić rozwód. Uzgodnić opiekę nad dziećmi, podzielić majątek. To rozwiązanie sprawdziło się w innych krajach, dlatego warto o tym rozmawiać – oznajmił minister.

