Trybunał Stanu dla Tuska i Kopacz? Horała: Byłby to akt jałowy

Marcin Horała w raporcie końcowym komisji śledczej ds. VAT rekomendował postawienie przed Trybunałem Stanu Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka. Dopytywany, co z tym wniosek, poseł PiS stwierdził, że wymaga on większości kwalifikowanej, czyli 276 posłów, a takiej teraz nie ma. Dopytywany, czy w tej kadencji Sejmu nie będzie takiego wniosku, Horała zaznaczył, że na na pewno go nie będzie "w dającej się przewidzieć przyszłości".

Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego stwierdził też, że celem do 2023 roku ws. CPK jest fizyczne rozpoczęcie budowy w terenie. W tym celu planowana jest nowelizacja specustawy dotyczącej CPK. – W ciągu kilku tygodni będę mógł przedstawić taki projekt i rozpocznie on swoją ścieżkę legislacyjną – powiedział. Pytany o szczegóły, odpowiedział, że chodzi m.in. o skrócenie terminów różnych decyzji, np. umożliwienie prac terenowych przed uzyskaniem pozwolenia na budowy, czy umożliwienie innych zasad wykupu gruntu.